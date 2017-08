Médico é preso em consultório por associação ao tráfico de drogas

Tweet no Twitter

Um endocrinologista de 36 anos foi preso em um consultório localizado no Terraço Shopping acusado da prática do crime de associação para o tráfico de drogas. Policiais da Coordenação de Repressão às Drogas (Cord) cumpriram o mandado de prisão preventiva contra ele na tarde dessa terça-feira (15).

As investigações apontaram que o médico aliciava clientes para dois traficantes investigados na Operação Finish, desencadeada pela Cord no fim de maio deste ano. Conforme o apurado, o médico recebia comissões quando as vendas das drogas eram concretizadas.

Durante a Operação Finish, a PCDF prendeu quatro pessoas e apreendeu cerca de 75 kg de maconha. O delegado Leonardo de Castro passará mais informações sobre a prisão do médico ainda nesta manhã, durante coletiva de imprensa.