Matrículas de primeira chamada nos CILs serão de 23 a 27 de janeiro

O resultado da primeira chamada da seleção para os 15 centros interescolares de línguas (CILs) de Brasília está no site da Secretaria de Educação. Dos 15.841 alunos inscritos, 7.825 foram aprovados para cursar espanhol, francês ou inglês. São estudantes da rede pública a partir do sexto ano e do segundo e do terceiro segmentos de educação de jovens e adultos (EJA).

Agora, os novos alunos precisam fazer a matrícula, de 23 a 27 de janeiro, na secretaria do CIL em que foram contemplados. O funcionamento é das 8 horas ao meio-dia e das 14 às 18 horas. Quem não comparecer no prazo perde o direito à vaga. Aqueles que já têm conhecimento da língua a ser estudada poderão fazer teste de nivelamento antes do início das aulas (15 de fevereiro).

Documentação exigida para matrícula no CIL

Para se matricular é necessário levar original e cópia de: carteira de identidade (ou registro nacional de estrangeiros, quando for o caso); certidão de nascimento ou casamento; cadastro de pessoas físicas (CPF); tipagem sanguínea e fator RH; título de eleitor (para maiores de 18 anos); e certificado de reservista, quando for o caso.

Além desses documentos, exigem-se duas fotos 3×4 recentes; comprovante de residência ou trabalho; e declaração escolar atualizada. Para a matrícula de estudantes menores de idade, os pais ou responsáveis legais devem apresentar o registro geral (RG) e o CPF pessoais.

A divulgação da segunda chamada está prevista para 1º de fevereiro, a partir das 18 horas. De acordo com a Secretaria de Educação, também em fevereiro, serão abertas inscrições para as vagas remanescentes para a comunidade.

Matrícula nos CILs

De 23 a 27 de janeiro

Das 8 horas ao meio-dia e das 14 às 18 horas

Na secretaria da unidade em que o aluno foi contemplado

Divulgação da segunda chamada: 1º de fevereiro (quarta-feira)

Início das aulas: 15 de fevereiro (quarta-feira)

Endereços e contatos dos centros interescolares de línguas de Brasília:

Asa Norte

SHCGN 711, Área Especial s/n

(61) 3901-4359

Asa Sul

SGAS 907/908, Módulo 25/26

(61) 3901-7613 e 3901-7619

Brazlândia

Quadra 2, Área Especial 7

(61) 3901-3671 e 3901-6630

Ceilândia

QNM 13, Área Especial (Ceilândia Sul)

(61) 3373-2923 e 3901-3746

Gama

Setor Central, Praça 2, Entrequadras 16/18 AE

(61) 3901-8111 e 3901-8053

Guará

QE 7, Lote AE

(61) 3901-3697, 3381-6123 e 3901-4436

Núcleo Bandeirante

Setor Tradicional, CEMNB, 3ª Avenida, AE 4, Praça Oficial 4/2

(61) 3386-4079

Paranoá

DF-250, km 3, Região dos Lagos, Sítio Rosas

(61) 3901-7548

Planaltina

Setor Residencial Leste, Quadras 3 e 4, Lote H

(61) 3901-4628

Recanto das Emas

Avenida Monjolo, Quadra 306, Área Especial

(61) 3332-5260

Samambaia

QS 414, Área Especial 1, Centro de Ensino Médio 414

(61) 3901-7736

Santa Maria

CL 114, Conjunto D, 4º Andar, Santa Maria Shopping

(61) 3901-6597

São Sebastião

Setor Tradicional, Rua 1, Número 101, CEF Cerâmica São Paulo

Sobradinho

Quadra 11, Área Reservada 1

(61) 3901-4099 e 3901-4096

Taguatinga

QSB 2, Área Especial 3/4

(61) 3901-6771 e 3351-1283