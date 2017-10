Maratoninha: correr vai além da diversão

Tweet no Twitter

A 16ª edição da Maratoninha ocorre neste domingo (22) com aproximadamente 2.500 crianças de 5 a 12 anos, com largada prevista para 9h. O percurso terá 300m para as categorias de 5 a 8 anos, 9 a 10 anos, 11 a 12 anos e especial, até 12 anos.

Os vencedores ganham uma bicicleta após a corrida, que acontecerá entre a Torre de TV e a Fundação Nacional de Artes (Funarte). Josué Barros, de 9 anos, irá defender o título pela quarta vez e quer levar mais uma bicicleta para casa.

“É difícil batalhar para ser um campeão, mas o divertido é poder participar”, diverte-se. Ele tem experiência em três provas neste ano: correu na pipoca pela Corrida do Gari e Corrida de Formosa e ficou em 2º lugar no infantil pela Corrida de Reis.

Outra campeã da prova é Beatriz Lopes, 10 anos, que ganhou a corrida em 2015. Ela vai disputar a prova pela terceira vez. “Aprendi a ser disciplinada e determinada com a corrida. O mais legal é estar junto dos meus amigos do esporte”, comenta ela, que tem experiência na Corrida de Reis em fevereiro deste ano, quando ficou em 4º entre 30 concorrentes.

Ela começou a correr há dois anos por influência do Centro de Atletismo de Sobradinho (CASO), projeto idealizado pela família do atleta brasiliense de marcha atlética, Caio Bonfim, escolhido como padrinho do evento.

O pai de Beatriz, Isaac Lopes, será uma das 2.500 pessoas presentes na arquibancada. Ele vai torcer pela filha, mas já comemora a melhora que a corrida proporcionou a ela. “Estou feliz pela disciplina com a alimentação e obediência que ela ganhou. É o que eu acho mais importante, porque agora ela sabe ganhar e perder. Antes, até chorava quando perdia”, celebra.

O coordenador nacional da prova, Batz Baçvaroff, destaca o valor social do evento. “A Maratoninha, além do cunho social, é um evento voltado para despertar na criança o gosto pela prática esportiva. Não é somente uma prova e, sim, um espaço para a criança se sentir motivada a praticar o esporte”, diz.

Corrida especial

Caio Moisés da Silva, de 12 anos, é uma das crianças que vai correr na categoria especial. Ele tem deficiência intelectual, associada a transtorno de atenção com hiperatividade.

“Eu quero correr para ganhar a bicicleta. Vencer é tudo para mim”, diz ele, que já disputou neste ano os Jogos do Paranoá e Itapoã de Atletismo.

Francisca Sousa, 46 anos, vai acompanhar o filho João Vitor na primeira Maratoninha do garoto, que possui autismo e transtorno de atenção com hiperatividade.

“Como mãe, eu me sinto muito orgulhosa. Porque eles estão dando oportunidade dessas crianças terem a participação assim como as outras”, comemora.

