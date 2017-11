Mansão funcionava como fábrica clandestina de anabolizantes

A Polícia Militar fechou uma fábrica clandestina de anabolizantes em uma casa do Setor de Mansões de Taguatinga, na noite dessa terça-feira (31). Tudo ocorreu quando policiais que patrulhavam a QSC 19 viram um Amarok fugir em atitude suspeita. Na abordagem ao veículo, os militares encontraram várias caixas anabolizantes.

Questionado sobre a procedência do material, o motorista informou que havia o adquirido em uma casa do conjunto H. Já na residência, os militares encontraram vasta quantidade de produtos anabolizantes, além de óleos, sais, embalagens, sacolas, frascos e comprimidos. Também foram encontrados tubos de ensaio e máquinas para a produção das substâncias.

O fabricante, um homem de 37 anos, possuía um esquema altamente organizado para a venda do produto, como embalagens com logo própria e um site para anúncios. Além do DF, ele fazia entregas em outros estados da federação. O homem foi preso junto com companheiros que estavam na casa.

Segundo a polícia, amigos o ajudavam na produção do material. O grupo foi levado para a 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro) para as providências cabíveis. A pena para este tipo de crime varia de 10 a 15 anos de prisão.

Apreensão em números:

– 20.000 selos de embalagem;

– 25.000 cápsulas de gel;

– 108 ampolas de mix; festa testosterone;

– 42 caixas de Diana fest;

– 34 caixas bold fest;

– 20 caixas de nandrol slow;

– 51 caixas de sustan fest;

– 54 caixas de enantha slow;

– 20 caixas de test 300;

– 53 caixas de próprio fest;

– 31 caixas de trenbol fest;

– 8 caixas de mix fest testo;

– 26 caixas de stan fest.