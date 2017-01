Manifestantes fazem protesto no centro de Brasília contra o aumento das passagens

Cerca de 250 manifestantes se reuniram na Rodoviária do Plano Piloto, na noite desta quarta-feira (4), em um ato contra o aumento das passagens, que teve início nessa segunda-feira (2). O protesto teve início por volta das 18h. O Eixo Monumental, sentido Palácio do Buriti, chegou a ser bloqueado por um tempo.

Muitos portam cartazes e faixas com palavras de ordem contra o governo. Segundo a PM, alguns jovens foram flagrados com coquetéis molotov, máscaras e pedaços de madeira. Dois manifestantes foram presos com várias bolas de gude, na plataforma superior da Rodoviária. De acordo com a PM, eles confessaram que o material seria usado contra os policiais.

Confusão na W3 Sul

Por volta das 19h, o grupo se concentrou em frente à Torre de TV. De lá, os manifestantes seguiram para a W3 Sul, onde bloquearam as duas vias. Na altura do Pátio Brasil, eles entraram em confronto com a PM, atirando pedras contra os policiais, que reagiram disparando spray de pimenta.