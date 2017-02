Manifestantes bloqueiam BR-080 em ato contra derrubadas

Cerca de 100 moradores bloquearam na manhã desta quarta-feira (01), a BR-080, próximo ao balão do Incra 8, sentido Plano Piloto. O protesto é contra uma ação da Agência Fiscalizadora do Distrito Federal (Agefis), que executa derrubadas em chácaras no córrego do Rodeador, na bacia do Rio Descoberto, desde 26 de janeiro. Os manifestantes atearam fogo em pneus e colocaram faixas na pista.

De acordo com a Polícia Militar, o protesto teve início às 6h50 desta quarta. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado para conter as chamas.

*Aguardem mais Informações