Manhã de chuva e acidentes em vias do DF

A terça-feira (7) amanheceu com chuva em várias regiões do Distrito Federal. Junto à água, no entanto, vieram os acidentes pelas vias da cidade, prejudicando a fluidez do trânsito no sentido área central.

Por volta das 6h30, um carro e uma moto se envolveram em um acidente na Epia Norte, próximo ao viaduto Ayrton Senna. O motociclista, um jovem de 22 anos, foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital de Base do DF, com dores pelo corpo e consciente.

Publicidade

Um outro acidente foi registrado na EPTG, próximo ao viaduto Israel Pinheiro. Carro e moto colidiram. O motociclista e o garupa, 25 e 26 anos, sofreram escoriações e dores pelo corpo. Eles foram levados ao Hospital Regional de Taguatinga (HRT) para atendimento médico. Os ocupantes dos carros não ficaram feridos em nenhum dos casos.

*Aguarde mais informações