Mais duas estações do BRT Sul são abertas aos usuários nesta segunda-feira

Duas estações do BRT Sul são abertas aos usuários do transporte público de Brasília nesta segunda-feira (23). Ambas na Epia Sul, na altura do Park Way, as unidades de Vargem Bonita e Granja do Ipê serão atendidas por cinco linhas e 60 veículos.

O início da operação das estações facilitará o acesso à integração para os moradores da região e arredores, segundo o secretário de Mobilidade, Fábio Damasceno.

“As pessoas que buscam a integração nessa região, inclusive quem vem da área rural, terão de fazer um percurso menor, se deslocando até essas estações, ao invés de ir até o terminal do BRT no Park Way”, explica.

A frota que vai circular nas duas estações completará 600 viagens por dia. Dessas, 330 serão no sentido Plano Piloto e as demais, com destino à Santa Maria e ao Gama. Os espaços contam com acessibilidade.

Com as estações de Vargem Bonita e Granja do Ipê, o BRT Sul passa a operar com quatro estações e três terminais (veja lista abaixo).

Já entregue à população, a estação Santos Dumont, em Santa Maria, está em reforma devido danos na estrutura causados pela colisão de um caminhão no local. A transportadora responsável pelo veículo arca com os custos da obra.

A abertura das novas estações faz parte do programa de mobilidade urbana Circula Brasília, lançado em maio de 2016. O BRT Sul atende diariamente cerca de 95 mil pessoas com sete linhas e frota de 100 veículos.

Bilhete Único

Os usuários do transporte público de Brasília têm direito ao Bilhete Único. Com o cartão, pode-se pegar até três trajetos de diferentes preços no período de duas horas, e será cobrada a quantia máxima de R$ 5.

Além disso, é possível recarregar o cartão pela internet ou em 33 postos físicos. Para se cadastrar e adquirir um novo, são 20 postos — sendo que em oito deles é possível solicitar segunda via.

BRT Sul

– Terminais em operação

BRT Park Way – Epia Sul

BRT Santa Maria – QR 119 (SantaMaria)

BRT GAMA – Rodovia DF-480 (Gama)

– Estações em operação

BRT Periquito – Rodovia DF-480 (Gama)

BRT CAUB – Via Estrada Parque Ipê (EPIP)

– Estações em operação a partir de segunda-feira (23)

BRT Vargem Bonita – Epia Sul (Park Way)

BRT Granja do Ipê – Epia Sul (Park Way)