Mais de 2 mil mercadorias ilegais são apreendidas na BR-020

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 2 mil mercadorias ilegais, entre cosméticos e vestuários, durante uma fiscalização realizada nesta quarta-feira (9), na BR-020, em frente à unidade operacional de Planaltina. A apreensão ocorreu após a abordagem de um veículo VW/Voyage, de Aparecida de Goiânia, conduzido por um homem de 34 anos. Foram cerca de 2.000 peças de vestuário e 100 unidades de diferentes cosméticos apreendidas.

De acordo com a PRF, os policiais observaram que havia incompatibilidade entre os números de CNPJ, o nome das empresas e a razão social efetivada no sistema, sem contar que alguns CNPJ nem mesmo eram registrados. Também foi observado que em alguns rótulos, o produto era tratado como se fosse mercadoria importada, porém, não havia nenhuma referência desse tipo de ação registrado para essas empresas nos cadastros da Receita Federal.

As quantidades lançadas nas notas fiscais também não eram compatíveis com o número de mercadoria existente no interior do veículo. Esse tipo de situação, segundo a PRF, é comumente utilizado para burlar o pagamento de impostos.

Diante das suspeitas de irregularidades, foi dado encaminhamento da ocorrência ao depósito do Núcleo de Repressão da Receita Federal em Brasília para as providências e apurações cabíveis.