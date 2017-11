Mais de 190 condutores alcoolizados são flagrados durante feriado prolongado no DF

De quinta-feira (1°) a madrugada desta segunda-feira (06), o Detran realizou diversas operações de fiscalização com o objetivo de reduzir os acidentes de trânsito. As equipes autuaram 191 condutores por dirigirem após o consumo de bebida alcoólica, sendo que três foram conduzidos à delegacia por apresentarem quantidade de álcool considerada crime.

Durante a fiscalização, foram autuados ainda 27 motoristas inabilitados e sete com o direito de dirigir suspenso. Os condutores com a CNH suspensa foram encaminhados à delegacia e responderão pelo crime de violação da penalidade de suspensão.

Os agentes do Detran recolheram 201 veículos ao depósito. As principais operações ocorreram no Plano Piloto, Lago Sul, Lago Norte, Ceilândia, Águas Claras, Taguatinga, Brazlândia, Gama e Sobradinho e contaram com o apoio da Polícia Militar e do DER.