Mãe senta em cima de revólver para tentar despitar a polícia e acaba detida com o filho

Um rapaz de 18 anos foi preso em flagrante por posse irregular de arma de fogo e tráfico de drogas, por volta das 16h45 desta quinta-feira (2), na quadra 5, conjunto G, Vila Buritis, em Planaltina. Na tentativa de acobertar o filho, a mãe do jovem sentou em cima da arma, um revólver calibre 38, mas acabou detida em flagrante junto com o filho, que confessou ser traficante.

Tudo começou quando policiais militares do Grupo Tático Operacional do 14º Batalhão receberam informações sobre tráfico de drogas no endereço da família e foram checar a informação. Ao notar a presença da viatura policial, o suspeito correu para dentro do lote, mas foi abordado pelos PMs.

Dentro da casa, os policiais encontraram com ele nada menos que 28 porções de cocaína, duas porções de maconha e R$ 1.517 em dinheiro. A mãe dele, de 56 anos, tentou esconder uma arma que estava no local sentando em cima dela, mas os policiais perceberam a manobra. Mãe e filho receberam voz de prisão dos PMs e foram conduzidos à 31ª DP. Na delegacia, a mulher não foi autuada.