Mãe e filha matam homem para evitar estupro em Planaltina

Por volta das 7h deste sábado (21), um homem foi morto após mãe e filha reagirem a uma tentativa de estupro no Condomínio Estância Mestre D´Armas I, em Planaltina. Ele foi atingido por golpes de faca e chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital Regional de Planaltina.

De acordo com a Polícia Militar do DF, o homem teria entrado na residência da família e tentado praticar estupro de vulnerável contra uma garota de 12 anos. Nesse momento, mãe e filha entraram em luta corporal com o agressor e o teriam atingido com golpes de faca para interromper o ataque. O local passará por perícia.