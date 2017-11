Locais e horários dos Jogos Escolares da Juventude estão definidos

A maior competição esportiva escolar do País desembarca no DF em cinco dias. A etapa de 15 a 17 anos dos Jogos Escolares da Juventude 2017 ocorrerá em Brasília de 16 a 25 deste mês. De acordo com a Secretaria do Esporte, Turismo e Lazer, a expectativa é que a capital federal receba mais de 3 mil alunos atletas. A programação com locais e horários já está disponível no site da pasta.

Em Brasília, além dos 13 esportes disputados na etapa de Curitiba (PR) — atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez —, haverá partidas de vôlei de praia. A maioria das competições ocorrerá das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas.

Publicidade

Desde 2005, quando o Comitê Olímpico do Brasil (COB) assumiu os Jogos Escolares da Juventude, Brasília recebeu as duas primeiras edições.

Para a etapa de 2017, serão investidos pelo comitê cerca de R$ 8 milhões e utilizados 16 hotéis da cidade, com reserva de aproximadamente 27 mil diárias.

Vinte e um locais vão abrigar os Jogos Escolares da Juventude em Brasília

Vinte e um espaços sediarão os Jogos Escolares da Juventude em Brasília. Dez deles são ginásios e outras áreas do governo local. Os demais, espaços esportivos de clubes, escolas particulares e uma universidade privada.

O Centro Integrado de Educação Física (Cief), na 907 Sul, por exemplo, será palco do handebol e do atletismo. O Parque da Cidade será destinado para o vôlei de praia. O Complexo Aquático Cláudio Coutinho receberá a natação, e o Ginásio do Cruzeiro, a ginastica rítmica.

O Ginásio Nilson Nelson vai ser usado para jogos de handebol, assim como o Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros.

Veja os locais de competição:

Atletismo: Pista de atletismo do Centro Integrado de Educação Física (Cief) (SGAS 907, Setor de Grandes Áreas Sul)

Badminton: Ginásio do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros (Setor Policial Sul)

Basquete: Ginásios do Colégio Dom Bosco (SEPS 702, Bloco A, S/N) e Marista (SGAS 609, Módulo E), do Clube Vizinhança (EQS 108/109, S/N, AE “A”) e do UniCeub (SEPN 707/907)

Ciclismo: Eixo Monumental e Praça Duque de Caxias, no Setor Militar Urbano

Futsal: Ginásios do Cruzeiro (Quadra 811, Cruzeiro Novo), do Colégio Maristão (SGAS 615) e do Clube do Rocha (SCES Trecho 2)

Futsal: Ginásios do Cruzeiro (Quadra 811, Cruzeiro Novo), do Colégio Maristão (SGAS 615) e do Clube do Rocha (SCES Trecho 2) Ginástica rítmica: Ginásio do Cruzeiro

Handebol: Ginásios do Nilson Nelson (Eixo Monumental), do Cief, do Centro de Capacitação Física do Corpo de Bombeiros e do Comando Militar do Planalto (Setor Militar Urbano), e Ala Oeste do Centro de Convenções Ulysses Guimarães (Setor de Divulgação Cultural 5, Eixo Monumental)

Judô: Ala Oeste do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Luta olímpica: Ala Oeste do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Natação: Complexo Aquático Cláudio Coutinho (SRPN)

Tênis de mesa: Ginásio do Comando Militar do Planalto

Vôlei: Ginásios do Colégio Sagrada Família (SGAN 906, Lote C), da Escola Franciscana Nossa Senhora de Fátima (SGAS 906, Conjunto F), da AABB (SHCS Trecho, Conjunto 17) e do Clube do Exército (Setor Militar Urbano)

Vôlei de praia: Parque da Cidade

Xadrez: Ala Norte do Centro de Convenções Ulysses Guimarães

Centro de Convenções funcionará como espaço de convivência das delegações

O Centro de Convenções Ulysses Guimarães terá dupla função. Além de abrigar o judô, a luta olímpica, o handebol e o xadrez, o espaço funcionará como um centro de convivência.

Lá, as delegações vão fazer as refeições de almoço e jantar — o café da manhã será servido no hotel. Os custos de alimentação são arcados pelo COB. Apresentações culturais, biblioteca, palestra e pódio para premiações são exemplos do que os atletas encontrarão no local.

Dois hospitais públicos serão referência durante a competição: os Hospitais de Base e o Regional da Asa Norte (Hran). O acordo de cooperação entre o governo de Brasília e o Comitê Olímpico do Brasil para o evento foi assinado em 27 de julho.

Primeira fase dos Jogos Escolares da Juventude 2017

A primeira fase das competições dos Jogos Escolares da Juventude 2017, com alunos de 12 a 14 anos, ocorreu em Curitiba (PR), de 12 a 21 de setembro.

Na capital paranaense, o Distrito Federal teve representantes em todas as modalidades — nove individuais e quatro coletivas: atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, luta olímpica, natação, tênis de mesa, vôlei e xadrez.

Lá, Brasília ficou com 20 medalhas. Foram cinco de ouro, sete de prata e oito de bronze.

O que são os Jogos Escolares da Juventude

Os Jogos Escolares da Juventude são o maior celeiro de talentos olímpicos do País. A competição estudantil revela, a cada ano, novos nomes para o esporte.

Da delegação de 465 atletas do Time Brasil que participaram da Olimpíada de 2016, no Rio de Janeiro, 52 eram egressos dos Jogos Escolares da Juventude. Entre eles destacam-se Mayra Aguiar e Sarah Menezes, do judô, e Hugo Calderano, do tênis de mesa.