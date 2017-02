Tweet no Twitter

Ladrões invadiram uma loja na quadra 102 do Recanto das Emas e furtaram dinheiro do cofre, na madrugada desta sexta-feira (3). Eles fizeram um buraco na laje e conseguiram fugir com cerca de R$ 3 mil.

A polícia militar foi acionada após o acionamento do alarme do estabelecimento. A PM procura os suspeitos.