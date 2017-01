Ladrões invadem condomínio em Águas Claras e esfaqueiam morador

Dois homens invadiram um apartamento do edifício Montparnasse, em Águas Claras, na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo a Polícia Militar, os suspeitos pularam o muro com cerca elétrica do prédio, subiram na grade, cortaram a rede da janela e entraram no apartamento enquanto o proprietário dormia. A PM prendeu um homem, de 23 anos, mas o comparsa conseguiu fugir.

A vítima acionou a PM, que ao entrar no condomínio, se deparou com o assaltante correndo com os objetos roubados na mão. Ele estava com um trompete, um fone de ouvido, um relógio Bvlgari, um cordão e uma faca. O morador contou a corporação que ao sair do seu apartamento, o suspeito esfaqueou o seu vizinho na mão e, neste momento, o comparsa aproveitou para fugir.

No apartamento, os suspeitos haviam chupado até uma manga. O homem que foi preso já era conhecido da polícia e tinha várias passagens por roubo.

O morador ferido foi encaminhado para um hospital de Taguatinga Norte.