Ladrões explodem caixa eletrônico em agência da Caixa Econômica na Asa Sul

Bandidos destruíram uma agência da Caixa Econômica Federal ao explodir um caixa eletrônico, na madrugada desta terça-feira (6), na 915 Sul. Segundo o vigilante, quatro homens encapuzados chegaram ao local por volta das 3h30, em um VW Gol branco.

Armados e munidos com artefatos explosivos, os criminosos explodiram o terminal eletrônico e fugiram. Ainda não se sabe se eles conseguiram levar alguma quantia em dinheiro. O Esquadrão Anti-bombas da Polícia Federal está no local. O Corpo de Bombeiros e a Polícia Civil também estão na agência.

Publicidade

Segundo a Polícia Militar, por volta das 4h, um carro com as mesmas características do utilizado no ataque foi encontrado incendiado na 615 Sul, atrás do Colégio Maristão. Ninguém foi preso até a publicação desta matéria.