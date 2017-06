Ladrão mais procurado da Bahia é morto após troca de tiros com PMs, em Águas Lindas

Tweet no Twitter

Apontado como o ladrão de banco mais perigoso da Bahia, o foragido Profeta Soares Nogueira, de 31 anos, foi morto durante uma troca de tiros com a Polícia Militar de Águas Lindas na manhã desta quarta-feira (7). O homem, que tinha vários mandados de prisão, reagiu a uma abordagem efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais.

Após os tiros, Profeta abandonou o carro em que estava e tentou fugir por um setor de chácaras. Pouco depois, ele entrou em confronto com policiais novamente e acabou sendo atingido. Ele chegou a ser atendido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu no hospital. Durante a perseguição, uma viatura do Bope capotou, mas nenhum policial se feriu.

Com ele, a polícia apreendeu uma pistola e documentos falsos. Profeta era integrante de uma quadrilha especializada em roubos a bancos e carros-fortes.