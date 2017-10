Justiça suspende o direito de dirigir dos acusados de racha na L4 Sul

João Paulo Mariano

Os envolvidos no racha da L4 Sul, no dia 30 de abril deste ano, Eraldo José Cavalcante, 34, e Noé Albuquerque, 42, perderam o direito de dirigir por dois anos ou até que o processo judicial seja finalizado. A decisão foi tomada pelo juiz do Tribunal do Júri, Paulo Rogério Santos Giordano, na última terça-feira (17), após análise da denúncia entregue pelo Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), no último mês.

No acidente, Cleusa Maria Cayres, 69 anos, e Ricardo Clemente Cayres, 46, mãe e filho, morreram após o veículo conduzido por Eraldo bater no carro onde estava a família. Apesar da decisão em relação ao direito de dirigir dos envolvidos, o magistrado não aceitou o pedido do MPDFT pela prisão preventiva dos acusados. Para ele, “o fato de que nenhum dos denunciados possuir qualquer antecedente criminal e de que, no transcurso de mais de quatro meses desde os fatos que originaram a denúncia, não houve registro de qualquer multa ou acidente de trânsito, afasta o argumento do MPDFT.

A suspensão da CNH, na opinião do juiz, se justifica porque os denunciados, após terem ingerido bebidas alcóolicas, conduziram seus veículos em alta velocidade, causando a morte de duas vítimas e lesionando outras. Assim, estaria claro que existe uma ameça a segurança viária.

Relembre o caso

Enquanto a família Cayres voltava de uma confraternização no Lago Sul, os acusados do acidente saíram de uma festa no Setor de Clubes. Já era fim de noite quando, o motorista do Jetta bateu na traseira do Ford/Fiesta em que os Cayres estavam. Com a batida, o carro atingido perdeu o controle, saiu da pista e capotou diversas vezes levando a morte de Cleusa e Ricardo.

Outro veículo ocupado por parte do grupo, um Chevrolet Cruze, também foi atingido durante o acidente e tinha um amassado na lateral. O carro foi estacionado a cerca de 200 metros do acidente, com três mulheres dentro. A motorista se apresentou como irmã do condutor do Evoque e se recusou a soprar o bafômetro, mas permaneceu no local durante a ação policial. Ela foi foi ouvida ainda na noite do racha.

O Fiesta em que eles estavam pertencia a Ricardo, mas era conduzido pelo cunhado dele, Helberton. Eraldo e Noé se apresentaram, junto a suas defesas, na 1ª DP somente no dia primeiro. O primeiro fugiu do local depois que viu o estrago cometido. Já o segundo, até parou para auxiliar, mas não permaneceu no local após a chegada no DER.