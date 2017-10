Justiça solta acusados de assassinar radialista em bar do Gama

A Justiça do Distrito Federal liberou o homem acusado de envolvimento na morte do radialista João Paulo Farias da Silva, ocorrida no dia 1º de outubro, em um bar situado no Setor Oeste do Gama. À ocasião, a vítima tentava apartar uma briga que ocorria em seu estabelecimento, quando foi assassinado.

No alvará de soltura, a juíza determinou ao suspeito o comparecimento à Justiça a cada trinta dias para justificar atividades e manter o endereço atualizado. Determinou também, proibição de aproximação de qualquer tipo de contato, pessoal ou virtual, com os familiares da vítima.

O homem ainda está proibido de se ausentar do Distrito Federal e de se aproximar a uma distância mínima de 300 metros do local onde o crime ocorreu.