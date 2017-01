Justiça nega recurso e esposa acusada da morte de tenente-coronel vai a júri

A 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do DF negou o recurso das irmãs Claudia Maria Pereira Osório e Cristiana Maria Pereira Osório (cunhada e esposa da vítima), rés pelo assassinato do tenente coronel do Exército Sérgio Murillo de Almeida Cerqueira Filho, em 15 de maio de 2015. A decisão foi unânime.

A mulher é acusada de ter contratado criminosos para matar o marido, visando uma pensão de R$ 10 mil. As rés recorreram da sentença que as pronunciou por homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e mediante a utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, para que sejam submetidas a julgamento perante o júri popular. Em suma, alegam a ausência de indícios acerca da autoria ou participação no crime.

Outros 4 réus, executores do crime, respondem em processo separado. Todos os acusados aguardam julgamento presos.

Crime

O oficial do Exército estava com a esposa e foi abordado quando chegava em casa, na 208 Norte, por volta das 22h. Os quatro criminosos que estavam no carro deixaram a mulher na quadra seguinte, mas mantiveram o coronel como refém.

Ao chegarem no Núcleo Rural Aguilhada, Zona Rural de São Sebastião, os denunciados Leandro Ceciliano, Rodrigo Costa, Jorge Alencar e Lorena Karen tiraram a vítima do veículo e o primeiro desferiu disparo de arma de fogo que atingiu a nuca do tenente-coronel.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi informada do crime e após fazer uma busca, localizou o corpo do homem a 26 quilômetros do local da abordagem.