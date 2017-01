Justiça mantém júri popular de Vinícius Neres, assassino confesso de Louise Ribeiro

Tweet no Twitter

A 1ª Turma Criminal do TJDFT negou recurso do réu Vinícius Neres Ribeiro, preso pela morte da estudante de biologia da UnB Louise Ribeiro, ocorrida em março do ano passado. A decisão unânime confirma, assim, que Vinícius deverá ser submetido a julgamento popular pelo assassinato da jovem.

Vinícius recorreu da sentença do Tribunal do Júri de Brasília, que o pronunciou por homicídio quadruplamente qualificado, por motivo fútil, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio; além de ocultação de cadáver.

O julgamento ainda não tem data marcada.

Relembre o caso

Vítima de um crime bárbaro que chocou os brasilienses, a jovem foi encontrada morta em um matagal entre o Minas Brasília e o Crespom, na L4 norte. Louise Ribeiro foi morta pelo colega de curso Vinicius Neres após ser forçada a ingerir clorofórmio dentro de um laboratório do curso de biologia da Universidade de Brasília (UnB), no dia 10 de março de 2016. Ele chegou a atear fogo no corpo da vítima.

No dia seguinte, o estudante foi preso e confessou ter matado a jovem. Segundo ele, o motivo seria porque ela não queria namorar com ele.