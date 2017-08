Justiça do DF converte em preventiva prisão de PM que atirou em agente do Detran

O tenente coronel da reserva da Polícia Militar que atirou contra um agente do Detran, em Águas Claras, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, nesta sexta-feira (11). A decisão foi decretada pelo juiz Enio Felipe da Rocha, durante uma audiência de custódia realizada no Fórum de Águas Claras.

“…Verifica-se que o ato é extremamente grave, foi cometido com emprego de disparos de arma de fogo após uma abordagem de fiscalização realizada pelo Detran. Um dos disparos, ressalto, atingiu um dos agentes que trabalhava no local”, destacou o magistrado ao decretar a decisão. O militar Jackson Douglas Ferreira, de 49 anos, responderá por tentativa de homicídio.

Publicidade

Relembre o caso

O caso ocorreu na madrugada dessa quinta-feira (10), durante uma blitz na avenida Araucárias, em Águas Claras. Na ocasião, o militar não teria gostado de ter sido abordado e recusado fazer o teste de bafômetro para atestar possível embriaguez.

O militar, então, teria descido do carro com uma arma em punho e efetuado disparos, sendo que o primeiro acertou o servidor do Detran. Em seguida, ele fugiu do local, mas foi encontrado pela Polícia Militar e preso.

O agente não ficou gravemente ferido porque o tiro acertou o colete, perfurando quatro camadas da proteção. O tiro provocou um grande hematoma nas costas do servidor.