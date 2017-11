Justiça decreta prisão preventiva para traficantes de Sobradinho

Nesta sexta-feira (3), a 4ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal decretou a prisão preventiva dos sete traficantes presos nesta semana durante a Operação Morro do Sansão. Com a decisão, B. S. de A., G. L. R., I. da S. C., L. F. da S., M. R. L. R., P. H. da S. C. e R. R. da S. ficam presos preventivamente, ou seja, sem prazo final, enquanto durar o processo.

Memória

Publicidade

Na última terça (31), a 35ª DP (Sobradinho II) deflagrou a Operação Morro do Sansão na cidade a fim de combater o tráfico de drogas na região.

Sete criminosos foram presos em flagrante e autuados por associação para o tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Foram apreendidas duas pistolas, sendo uma de calibre 9mm e outra 380; munições desses dois calibres; um veículo Nissan/Sentra e uma motocicleta.

Também foram apreendidas drogas: um quilo de maconha, algumas porções de cocaína e três pedras de crack, suficientes para 40 porções.

A ação policial também apreendeu R$ 5 mil, em espécie, e diversos aparelhos celulares, duas televisões, vários autofalantes de som automotivo e módulos de amplificação de som automotivo.