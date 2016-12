Justiça concede progressão ao semiaberto ao assassino de Maria Cláudia Del’Isola

O ex-caseiro Bernardino do Espírito Santo Filho, condenado por estuprar e matar a universitária Maria Cláudia Del’Isola em 2004, obteve a progressão do regime fechado para o semiaberto. A decisão foi concedida pela Justiça do DF. O benefício, que consiste em poder passar o dia fora da prisão e voltar somente para dormir, é concedido a quem cumpriu um sexto da pena e teve bom comportamento. No entanto, ele passará, primeiramente, por uma avaliação psicológica, além de ter que comprovar que irá trabalhar ou estudar.

Relembre o caso

A vítima, que era estudante de psicologia e pedagogia, tinha 19 anos quando foi assassinada. Bernardino, que era caseiro da família da jovem, teria praticado o crime juntamente com Adriana de Jesus, que era empregada doméstica e companheira do acusado na época. O corpo da estudante foi localizado dias depois em um cômodo debaixo da escada da casa da família.

Em 2007, ele foi condenado a 65 anos de prisão, mas, assim como Adriana de Jesus, conseguiu reduzir a pena para 52 anos.