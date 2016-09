Jovem morre após ser baleado durante assalto em Ceilândia

Manuela Rolim

Um jovem de 20 anos foi vítima de latrocínio – roubo seguido de morte – e morreu no Condomínio Vencedor do Setor Sol Nascente, em Ceilândia, na noite desta segunda-feira (19). Lázaro dos Santos Costa Melo foi baleado e não resistiu aos ferimentos.

A suspeita é de que ele voltava do colégio quando foi abordado. O autor do crime permanece foragido. No local do ocorrido, moradores reclamam da falta de iluminação na região e do aumento da violência.