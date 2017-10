Jovem é morta com tiro na cabeça em Sobradinho

Uma jovem de 20 anos foi morta a tiros na noite de sexta-feira (20), por volta das 23h40, no SH Nova Colina, em Sobradinho II, no setor conhecido como invasão do Assentamento Dorothy. Paloma dos Santos Gomes, que seria moradora do local há cerca de um mês, foi baleada na cabeça.

Segundo a Polícia Civil, uma adolescente de 17 anos se apresentou na delegacia assumindo a autoria do crime. Ela informou que o motivo de sua atitude foi por causa de ciúme do seu namorado, que também mora no assentamento. Ela declarou aos policiais que utilizou um revólver calibre 22.

Publicidade

A adolescente informou, ainda, que após o crime, jogou a arma em um mato que fica no interior de uma chácara próxima à BR-020. Diante desta informação, policiais realizaram diligência no local mencionado pela adolescente, mas a arma não foi localizada.

Ela foi apresentada na Delegacia da Criança e Adolescente (DCA) para ser ouvida em termo de declaração. A Polícia Civil informou que a adolescente não foi apreendida em flagrante devido à apresentação espontânea na delegacia da área. Após ser ouvida, retornou com os policiais, que a deixaram em casa. Uma perícia foi realizada no local do crime e a 13ª Delegacia de Polícia investiga o caso.