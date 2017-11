Jovem é assassinado a tiros em rua de Planaltina

Um jovem foi assassinado no Setor Arapoanga, em Planaltina, na noite deste sábado (5). Segundo o Sindicato dos Policiais Civis, o rapaz foi alvejado por disparos de arma de fogo no meio de uma rua e morreu ainda no local. Não há informações sobre o paradeiro de possíveis responsáveis.

Na mesma região, um jovem de 16 anos foi baleado, por volta das 23h. O rapaz foi socorrido e levado ao Hospital Regional de Planaltina.

Segundo a Polícia Civil, o jovem relatou que um um veículo com dois indivíduos no seu interior, passou à sua frente e um deles efetuou disparos com arma de fogo em sua direção. O estado de saúde da vítima é desconhecido. O local do crime foi periciado e a 31ª Delegacia de Polícia apura o caso.