Jovem de 19 anos morre afogado no Lago Paranoá

Um jovem de 19 anos morreu afogado no Lago Paranoá na tarde deste domingo (13). Eduardo Pereira Santana nadava na companhia de dois amigos, próximo à Concha Acústica quando ocorreu o acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros encontraram a vítima a cerca de 45 metros da margem e 2 metros de profundidade. Eles chegaram a fazer os procedimentos de reanimação por cerca de 45 minutos, mas o jovem não resistiu e veio a óbito no local.

Familiares estiveram no local do afogamento para reconhecer o corpo. Elton Pereira, irmão de Eduardo disse que o jovem não sabia nadar muito bem e considerou o caso uma fatalidade. O jovem morava com a família em Ceilândia, mas seus pais moram em Unaí/MG, local onde o rapaz deve ser enterrado.

Há menos de um mês outro jovem também morreu afogado no Lago Paranoá após mergulhar com os amigos. Testemunhas disseram que o rapaz de 24 anos saltou da ponte Honestino Guimarães e teve uma cãibra ao cair na água.

*Com informações de João Paulo Mariano