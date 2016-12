Tweet no Twitter

Um jovem de 18 anos não resistiu a uma parada cardiorrespiratória e morreu em casa, por volta das 13h15 desta quinta-feira (29), na quadra 715 da Asa Norte. Lincoln Alarico Dias foi submetido aos trabalhos de reanimação do Corpo de Bombeiros durante 1h10.

Uma aeronave da corporação foi mobilizada, mas o jovem morreu antes do transporte. Os militares não souberam informar o que teria motivado o problema no rapaz. A perícia da Polícia Civil foi acionada para identificar as circunstâncias.