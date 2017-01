Jovem de 13 anos está desaparecida desde sábado

A jovem Isadora de Sousa Marques, de 13 anos, moradora de Águas Lindas, em Goiás, está desaparecida desde o último sábado (21). A mãe, Marta Regina de Sousa, 41, disse que a menina saiu com uma amiga de 16 anos para comprar material escolar e as duas não voltaram mais.

Ainda de acordo com a mãe de Isadora, a garota saiu com o celular porém não atende as ligações. Marta conta também que a filha não demonstrava comparamentos que pudessem indicar possível fuga de casa. “Ela nunca comentou nada comigo e nem com ninguém da família. Estamos preocupados e precisamos saber do paradeiro dela” conta.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Águas Lindas, que investiga o caso.

Mais informações

Quem tiver mais informações sobre a jovem pode ligar nos números (61) 99105-6930, falar com Marta ou (61) 99161-5633, Maria Eugênia.