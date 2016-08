Jornalista é morto a tiros em Santo Antônio do Descoberto

Manuela Rolim

manuela.rolim@jornaldebrasilia.com.br

Conhecido por divulgar denúncias políticas em Santo Antônio do Descoberto (GO), a 50 km do DF, o jornalista João Miranda do Carmo, 54 anos, foi assassinado dentro de casa no município goiano, por volta das 21h do último domingo. A vítima estava sozinha quando levou vários tiros pelo corpo. No total, foram 22 disparos, segundo laudo apresentado pela filha do comunicador – sete teriam acertado o homem no peito e no rosto.

Ontem, ainda era possível ver a marca de sangue próximo ao portão da residência, localizada na Quadra 199 do bairro Morada Nobre.

Na sexta-feira passada, João Miranda publicou em uma página do Facebook, a “Folha da Copaíba na WEB”, um vídeo em que o prefeito Itamar Lemes do Prado aparece dando dinheiro para uma suposta funcionária do município. Ao postar as imagens, o jornalista detalhou o teor do material. “Itamar pagando propina para sua fiel escudeira Darlete, olhem o absurdo, tudo isso no pátio do fórum”, escreveu. Ele comandava o portal S.A.D. Sem Censura, onde trazia à tona ocorrências e irregularidades da região.

Depois que o conteúdo chegou às redes sociais, a vítima comentou ter sofrido ameaças. “A mulher do João nos contou que ele não dormiu na noite anterior ao crime. Ele estava preocupado, disse que já tinha visto gente cercando a casa”, relatou uma vizinha, que se assustou com o barulho dos tiros. Ela foi uma das primeiras a chegar ao local do crime.

“Chequei o pulso dele, ainda estava vivo. Quando o socorro chegou, era tarde. A esposa veio logo depois. Ela gritava, estava desesperada. Chamava pelo marido e não parava de repetir a palavra ‘covardia'”.

CARRO SEM PLACA



Na ocorrência registrada na delegacia da cidade, um enteado do jornalista declarou ter recebido a informação de que um Fiat Palio vermelho, sem placa, estaria envolvido no caso. Quatro homens teriam fugido no veículo em alta velocidade. O comunicador já havia procurado a Polícia Civil por causa de ameaças de morte.

De acordo com o vice-prefeito Valter da Guarda Mirim, assessorado por João Miranda, a vítima não tinha medo de nada. Ele era pré- candidato a vereador pelo PCdoB. “Tinha muito tempo que ele vinha batendo no sistema. Em 2014, teve o carro incendiado dentro de casa”, comentou.

Para Valter, ele era um grande amigo e um excelente profissional. “Trabalhava comigo há quatro meses. Eu o pagava com o meu próprio salário, não tenho funcionário pago pela prefeitura. Rompi com o prefeito no segundo mês de mandato – fevereiro de 2013”, completou.



Abordado no portão

João Miranda foi enterrado no cemitério de Goianésia (GO), por volta das 20h de ontem. Ele estava casado há 15 anos e tinha um filho e quatro enteados. Segundo a estudante Valéria Ribeiro, 18 anos, a família está inconsolável. “Estamos muito abalados. Arrombaram o portão e ele (João) se assustou com o barulho. Quando foi ver o que era, foi abordado por quatro homens”, lamentou a enteada.

Conhecido por defender a vizinhança

Uma versão de moradores do bairro aponta que a vítima teria sido chamada na entrada da casa, o que ainda será investigado. “Minha mulher ouviu sete tiros, não houve barulho de arrombamento. Ele era muito gente boa, um vizinho que se preocupava com os problemas da região. Tem uma grande depressão em frente às nossas casas, por exemplo, que sempre alaga com a chegada da chuva. João era o único que lutava para o local não ser um foco do mosquito da dengue”, acrescentou um morador.

Para Allison Ribeiro da Silva, 24 anos, um dos enteados da vítima, o futuro sem o padrasto será difícil. “Ele era como um pai para mim, me criou desde pequeno. Era muito prestativo, ajudava minha mãe, que está com um problema sério de saúde e dependia dele. A saudade é enorme”, concluiu o mecânico.

O JBr. procurou a Secretaria de Segurança de Goiás e o Ministério Público do estado, mas não recebeu resposta até o fechamento desta edição. A reportagem compareceu à delegacia da cidade, mas o delegado Pablo Batista não estava.

Saiba mais

Em nota, a Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto afirmou que “o prefeito e toda a sociedade santoantoniense encontram-se perplexos com a notícia da morte. Lamentamos profundamente essa trágica e inestimável perda”.

O documento ressaltou que Itamar Lemes do Prado “repudia com veemência as ilações irresponsáveis promovidas por algumas pessoas sobre a existência de possíveis motivações políticas para o ocorrido, devido ao fato de a vítima ser da oposição e fazer postagens sobre minha pessoa e diversos outros políticos da cidade há mais de quatro anos. Como todo político, tenho adversários, mas não inimigos, porque sou cristão e tenho um Deus maravilhoso”.

O prefeito disse que espera que os políticos locais ajam com prudência, responsabilidade e equilíbrio, e não utilizem o fato para “atingir criminosamente a honra de pessoas inocentes”. “Desejamos que algumas lideranças da oposição, aquela parte minúscula, irresponsável e desesperada, ajam com mais seriedade, não queiram se servir politicamente de um episódio trágico e respeitem a dor da família enlutada e à comunidade como um todo”, completou.

Itamar finalizou alegando que já cobrou da Polícia Civil a apuração do crime.

Outra morte na região

Recentemente, João Miranda publicou que uma mulher grávida, de 20 anos, morreu com tiros no rosto em Santo Antônio do Descoberto. O crime teria ocorrido no último sábado. O corpo foi encontrado jogado na pista que dá acesso a um bairro. A polícia investiga se o caso tem relação com o tráfico de drogas. Ninguém foi preso.