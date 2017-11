Em cinco dias, já choveu mais de 70% de todo mês de outubro

João Paulo Mariano

redacao@grupojbr.com.br

Se tudo ocorrer como o Instituto de Meteorologia (Inmet) está planejando, novembro vai ser generoso em relação às chuvas. Apenas nos primeiros cinco dias deste mês, choveu mais de 72% – um total de 26 mm – de tudo que foi registrado na estação automática do Inmet em outubro – 36 mm.

“Começou a chover desde o primeiro dia de novembro, mesmo em pontos isolados. A tendência é que continue assim”, afirma o meteorologista do Inmet Memedes Luiz que complementa que para esta semana, em especial de amanhã a quinta, a previsão é de chuvas generalizadas e fortes por todo o DF.

As previsões para este mês representam uma melhora no contexto das chuvas pois, no mês passado, houve apenas 20% das precipitações esperadas para o período. De todo modo, o calor vai de vez embora e o clima deve ficar mais agradável. A temperatura máxima deve ficar entre 24ºC a 26ºC nesta semana.

Reservatórios

Mesmo com as chuvas, o especialista em recursos hídricos, Sérgio Koide, afirma que ainda vai demorar para as dificuldades hídricas que os brasilienses passam há dez meses, devido ao racionamento, passarem. “Se continuar do jeito que está, vai ser preciso de um segundo dia de racionamento”, alerta e dá um diagnóstico difícil: “é quase certo que o único dia de racionamento se mantenha durante todo o próximo ano.”

Koide diz que para os reservatórios sentirem a diferença, é preciso que caia água em vários dias seguidos. Para ele, se ocorrerem chuvas intensas em períodos curtos, não haverá tempo do solo absorver a água, fazendo com que haja mais alagamentos. “Com uma semana chovendo assim, vai ajudar”, complementa. Os níveis do Descoberto e do Santa Maria ontem era de 5,7% e 21,8%, ontem, respectivamente.