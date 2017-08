Inscrições para o festival de curtas-metragens das escolas públicas vão até o dia 21

As inscrições para o 3º Festival de Filmes Curta-Metragem das Escolas Públicas de Brasília estão abertas até 21 de agosto. As produções serão apresentadas dentro da programação do 50º Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, de 15 e 24 de setembro, no Cine Brasília.

A ficha de inscrição deverá ser preenchida online, no site da Secretaria de Educação, e assinada eletronicamente pelos estudantes, pelo professor mediador e por um representante da direção da escola.

Poderão participar produções audiovisuais livres, para premiação geral, e com o tema Se é público, eu também sou responsável, para a categoria abordagem de tema.