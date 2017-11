Inmet prevê feriado de Finados com chuva e trovoadas isoladas em Brasília

Tweet no Twitter

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) até sexta-feira (3), em Brasília e o centro-norte de Goiás, é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

Para esta quinta-feira (2), feriado de Finados, a previsão para Brasília é de ocorrência de chuvisco pela manhã. Na parte da tarde, com o aumento da temperatura, existe a possibilidade de trovoadas isoladas.

A temperatura mínima prevista é de 16,4 graus Celsius (Cº) e a máxima de 26,5 Cº. A umidade realtiva do ar pode variar entre 95% a 55%.

De acordo com o Inmet, para o fim de semana, a previsão é de pancadas isoladas, voltando à condição de chuva a partir de segunda-feira (6), com a chegada de uma frente fria e a entrada de um zona de umidade vinda do Norte.