Inmet emite alerta de chuvas fortes e ventos de até 60 km/h no DF

Jéssica Antunes

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) avisa: Brasília está em alerta amarelo. Isso significa, na prática, que há perigo potencial, uma situação meteorológica “potencialmente perigosa”, com chuvas intensas e generalizadas de até 50 milímetros previstas do meio-dia até a meia-noite desta quarta-feira (1). Os ventos podem chegar a 60 km/h.

Até a manhã desta quarta-feira (1º), o alerta laranja indicava ventanias de até 100 km/h. A situação foi revista, com quadro menos grave. Agora, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Ainda assim, a recomendação é de cuidado na prática de atividades físicas ao ar livre. A temperatura deve variar entre 17º C e 26º C.

Em caso de rajadas de vento, a orientação é não buscar abrigo sob árvores, já que há leve risco de queda e descargas elétricas. Estacionamentos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda devem ser evitados, assim como o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Em caso de dúvidas ou emergências, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal podem ser acionados pelos telefones 199 e 193, respectivamente.

A Defesa Civil alerta para forte chuva da região do setor de chácaras Santa Luzia, na Estrutural, até o Plano Piloto no início da tarde desta quarta. Além das orientações já listadas, a recomendação é desligar o disjuntor em caso de inundações em casas. Com os ventos, pode ocorrer destelhamento. Nesses casos, o ideal é abrigar-se sob mesas, nunca na rua.