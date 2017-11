Iniciativa reúne em livro melhores redações elaborados em simulado do Enem

Raphaella Sconetto

Na terceira edição, o Prêmio Jovem Escritor lança hoje livro com as 100 melhores redações escritas por estudantes no Simulado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em parceria com a Secretaria de Educação, a ação é promovida pelo Sindicato das Indústrias Gráficas do DF (Sindgraf).

A estudante do 3º ano Priscila Karen Silva Raposo, de 17 anos, participou do simulado este ano e conta que achou o tema inesperado: a eficácia das campanhas publicitárias sobre segurança no trânsito em Brasília. “Não era o assunto que eu imaginava. Mesmo em Brasília, sinto que não seja um tema que é muito debatido”, alega. “Eu escrevi sobre o que está sendo feito de bom, mas precisamos de mais, tendo em vista as mortes que ainda continuam a acontecer”, completa.

De acordo com a jovem, o simulado a ajudou a fazer o Enem, que aconteceu nesse domingo. Ela comemora que eventos como esse incentivam a leitura e a escrita entre os adolescentes. “Inclusive era um dos temas que eu achei que iriam cair no Enem. Nessa era tecnológica, a leitura tem ficado um pouco de lado. E quando tem um prêmio para estimular os alunos é ótimo”, afirma. Agora, a estudante está na expectativa de ver o seu nome na lista das 100 melhores redações.

Segundo presidente do Sindigraf, Pedro Henrique Verano, o prêmio surgiu para que o setor envolvesse mais a comunidade em suas atividades. “Quando assumi a presidência do sindicato, em 2014, a gente já tinha algumas edições de um prêmio de excelência gráfica. Mas neste ano achei melhor não fazê-lo, porque precisava de mais alguma coisa para envolver a sociedade como um todo, fomentar até um papel social”, justifica.

Em 2015, a primeira edição foi um concurso de redação promovido pelo sindicato, que pensou em todos os detalhes: desde a escolha do tema até a correção das redações. No entanto, por ser o primeiro livro, o Sindigraf encontrou dificuldades em estimular a participação dos estudantes, já que a iniciativa teria que partir deles. “Então solicitamos uma parceria com a Secretaria de Educação, porque eles teriam o potencial de chegar a todas as regionais de ensino”, conta Verano.

Já no ano passado, a Secretaria de Educação sugeriu que usassem as redações do simulado do Enem. “Foi ótimo, porque já existia uma redação, teria a correção com base nos critérios técnicos, mais alunos participantes e resumiria em só um evento”, afirma o presidente do Sindigraf.

“O Prêmio Jovem Escritor é em paralelo ao simulado, não tem nada relacionado, funciona apenas como um prêmio disso. Tanto que a gente fica sabendo do tema da redação só quando os alunos recebem a prova”, completa.

Como a parceria deu certo, o Sindigraf resolveu repetir a dose. Este ano, mais de 20 mil estudantes de escolas públicas e particulares participaram do Simulado do Enem. “Depois da correção, a Secretaria de Educação encaminha para gente as 100 melhores redações. E a gente compila para publicar o livro. As dez melhores têm um prêmio extra: os alunos recebem um vale- compra de R$ 400 em livros”, garante Verano.

Para ele, o intuito central da iniciativa é estimular a leitura e a escrita dos alunos. “Estimula tudo isso e ainda a cidadania. Um exemplo foi o assunto da redação deste ano: violência no trânsito, com foco na eficácia das campanhas publicitárias. A conscientização, a reflexão que eles tiveram que ter, inclusive os textos têm sugestões de o que o governo pode fazer. E tem tudo a ver com o sindicato, porque de certa forma nós fazemos parte das campanhas publicitárias”, observa.

Divulgação do resultado

O resultado das melhores redações será divulgado hoje, às 9h, no auditório Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no SAN Quadra 3 Lote A. Haverá ainda apresentação do palestrante Flávio Basset.