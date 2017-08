Inconformado com término de relacionamento, homem mata namorado da ex em Valparaíso

Tweet no Twitter

Um homem foi preso nessa quinta-feira (11) após matar a facadas o companheiro da ex-namorada. De acordo com a Polícia Civil, Thiago Guimarães Prieto Ávila não se conformava com o término do relacionamento. O crime ocorreu em 29 de setembro de 2016, em Valaparaíso.

No fatídico dia, segundo a corporação, o suspeito descobriu que a ex-namorada estava acompanhada pela vítima na casa de uma amiga. Thiago foi até o local e encontrou a mulher deita em uma rede com o atual namorado. Nesse momento, o agressor efetuou diversos golpes de faca contra a vítima, que morreu na hora.

O suspeito já tinha passagens por tráfico de drogas.