Incêndio em residência deixa duas crianças mortas em Formosa

Duas crianças, uma menina de três anos e um menino de 1 ano e oito meses morreram após um incêndio atingir a casa onde os irmãos estavam na noite dessa sexta (11), no Setor Parque Lago, na Rua Particular em Formosa (GO). Os pais dos irmãos não estavam em casa no momento em que o fogo começou.

De acordo com testemunhas, a mãe, 17 anos e o pai, 24 anos, estavam na casa de uma vizinha localizada duas quadras depois da casa onde ocorreu o incêndio. Como na residência não tinha energia elétrica, os pais deixaram uma vela acesa em cima de um móvel no quarto em que as crianças estavam.

Segundo a Polícia Civil de Goiás a cômoda que servia de suporte para a vela teria se incendiado e as duas crianças morreram intoxicadas com a grande quantidade de fumaça inalada. A comprovação da causa da morte ficará a cargo da perícia médico legal.

Os pais foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Formosa e autuados por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A mãe adolescente foi liberada para responder em liberdade, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)e o pai foi liberado mediante pagamento de fiança.