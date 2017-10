Incêndio consome veículo que trafegava pela Estrutural

Tweet no Twitter

O Corpo de Bombeiros foi acionado, na tarde desta segunda-feira (23), para controlar o fogo que consumiu um carro que trafegava pela Estrutural, sentido Taguatinga, próximo ao Viaduto Ayrton Senna.

De acordo com a corporação, o veículo era conduzido por um rapaz de 29 anos. Ninguém ficou ferido. Segundo a Polícia Militar, uma pane elétrica provocou o incêndio. O trânsito no local ficou complicado durante o atendimento dos militares. A PM contabilizou cerca de 10km de engarrafamento. Por volta das 17h30, todas as faixas foram liberadas.