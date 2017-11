Incêndio consome lava-jato em Taguatinga

Um lava-jato abandonado na QNL 3, em Taguatinga, pegou fogo na manhã deste domingo (5), por volta das 12h. O Corpo de Bombeiros foi ao local e conseguiu conter as chamas antes que se propagassem para a cozinha de um restaurante próximo.

Segundo os militares, o fogo queimou uma cama, uma mesinha de madeira, uma cadeira, a fiação elétrica, a encanação de água, roupas e um amontoado de tecido. Ninguém ficou ferido.

A irmã do proprietário do imóvel ficou responsável pelo lugar, com todas as orientações para preservação do cenário até a realização da perícia.