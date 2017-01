Incêndio atinge cozinha de restaurante em shopping de Águas Claras

Tweet no Twitter

Um incêndio atingiu a cozinha de um restaurante localizado no Águas Claras Shopping na tarde desta segunda-feira (23), por volta das 17h. Apesar do susto, ninguém se feriu e não houve necessidade de tirar as pessoas da praça de alimentação.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma vasilha usada para fazer frituras, tendo um superaquecimento do óleo em um fogão a gás, que se propagou para a coifa e pelo ambiente da cozinha. Devido à intensidade do calor, os chuveiros automáticos foram acionados.

Os brigadistas fizeram o primeiro combate ao incêndio até a chegada dos bombeiros, que isolaram o local e fizeram o resfriamento.