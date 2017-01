Incêndio atinge ao menos 12 lojas na Feira dos Goianos

Tweet no Twitter

Um incêndio na Feira dos Goianos, em Taguatinga Norte, danificou ao menos 12 das 950 lojas na madrugada desta terça-feira (24).

O fogo começou por volta das 2h. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conteve as chamas. O combate durou aproximadamente duas horas. Seis viaturas e 53 bombeiros participaram da ocorrência. Foram utilizados aproximadamente 18 litros de água e 15 litros de extrato de espuma. Não houve vítimas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o complexo de lojas está isolado e será liberado quando for finalizado o serviço. A área queimada permanecerá fechada e a perícia foi acionada para investigar as causas do incêndio.