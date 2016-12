IML tem cinco corpos identificados e não reclamados

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Instituto de Medicina Legal (IML) informa que existem cinco corpos de pessoas identificadas e não reclamadas por familiares em suas dependências.

Os nomes dos falecidos são: Leandro Amaro Jeremias, nascido em 15 de dezembro de 1982, em Brasília (DF); Maykon Barbosa de Oliveira, nascido em 01 de janeiro de 1996, em Brasília (DF); Robert Pedro Dias Pereira, nascido em 29 de junho de 1978, em Brasília (DF); Severino Antonio da Silva, nascido em 02 de julho de 1960, em Itapororoca (PB); e Sebastião Eustáquio Mendes de Sousa, nascido em 03 de setembro de 1973, em Formosa (GO).

O IML alega ainda que, passados 15 dias após o falecimento, os corpos serão sepultados aos cuidados do Serviço Social do Governo de Brasília (GDF). Caso alguém tenha alguma informação, poderá entrar em contato com o IML pelo telefone (061) 3207-4827.