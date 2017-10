IML procura por responsáveis de cadáver não reclamado

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) procura por familiares ou responsáveis por Magno dos Santos Celestino, nascido em 07 de setembro de 1987. O corpo do homem está nas dependências do Instituto desde o dia 20 de Outubro. Ele é filho de Hélio da Conceição Celestino e Ivanilde Maria dos Santos Celestino.

De acordo com a PCDF, Magno foi vítima de atropelamento de trânsito.

Publicidade

Após quinze dias, o corpo será sepultado pelo serviço social do GDF. Responsáveis podem procurar pelo telefone: 3207-4827.