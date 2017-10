Idoso passa mal, perde controle de carro e invade loja na Asa Norte

Na tarde desta sexta-feira (20), um idoso de 69 anos entrou com o carro dentro de uma loja na 703 Norte após passar mal e perder o controle do veículo. Uma senhora de idade que estava no interior do comércio chegou a ser atingida de lado e caiu no chão. A mulher, que estava acompanhada da filha, sofreu escoriações leves e foi encaminhada para o Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

De acordo com a Polícia Militar do DF, o homem teria passado mal enquanto estacionava o carro na frente da loja. Nesse momento, ele acabou pisando no acelerador do veículo, que passou por cima de uma placa e só parou após entrar no estabelecimento. O senhor foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo. Apesar do susto, ele não sofreu ferimentos.

A Polícia Civil foi acionada.

Carro invade supermercado no Lago Sul

Na segunda, um carro desgovernado assustou quem fazia compras em um supermercado do conjunto 12 do Setor de Mansões Dom Bosco, no Lago Sul. Uma senhora de cerca de 70 anos perdeu o controle do carro que dirigia e entrou com tudo no estabelecimento. O veículo só parou quando acertou um dos caixas registradores, em que havia uma funcionária.