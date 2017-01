Idoso morre após sofrer parada cardíaca no Pistão Sul

Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Um idoso morreu depois de sofrer uma parada cardiorrespiratória na manhã deste domingo (8) enquanto dirigia em Taguatinga. Segundo o Corpo de Bombeiros, assim que sentiu dores no coração, José Rocha Araújo, de 71 anos, estacionou o carro em frente a um supermercado da QS 3, no Pistão Sul. O motorista foi socorrido inicialmente por populares, que o levaram para perto da avenida. Lá, avistaram uma viatura do Corpo de Bombeiros e pediram ajuda.

O trabalho de reanimação teve de ser ali mesmo e contou com o auxílio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma aeronave dos bombeiros até ficou de prontidão no local para transportar a vítima caso respondesse ao atendimento. Mas, apesar dos esforços, o homem, infelizmente, não resistiu. A Polícia Civil foi acionada para remover o corpo.