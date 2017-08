Idoso é preso no DF por abusar sexualmente de menores em Luziânia

Um homem de 72 anos suspeito de abusar sexualmente de meninas entre 9 a 15 anos de idade foi preso na última terça-feira (8), em Brasília, pela Polícia Civil de Luziânia (GO). A prisão ocorreu em cumprimento a mandado de prisão temporária e de busca e apreensão. Ele é suspeito de aliciar as menores, contra quem estaria praticando os crimes de estupro e exploração sexual.

De acordo com as investigações da Polícia Civil de Goiás, o idoso, apesar de residir no DF, se deslocava até o município goiano para praticar os crimes. As apurações tiveram início depois que um pai procurou a delegacia após a filha chegar em casa com um smarthphone, alegando ter recebido o presente de um senhor.

Durante as investigações, a Polícia Civil descobriu que o homem levava as vítimas a motéis de Luziânia e, nos estabelecimentos, oferecia de R$ 50 a R$ 200 para as crianças e adolescentes praticarem conjunção carnal ou permitirem que ele praticasse atos libidinosos com elas, entre eles carícias nos seios e partes íntimas.

Numa das ocasiões, uma das vítimas foi colocada dentro do carro do investigado, sob o pretexto que ele pagaria um curso para profissionalizante a ela. Ainda segundo as investigações, ele chegou a levar mais de uma menina por vez e que tinha preferência por meninas mais novas e virgens.

Mãe de uma das vítimas consentia

Em outro crime, a mãe de duas vítimas tinha conhecimento da exploração sexual e dos estupros praticados contra as filhas. Mesmo tendo o dever legal de evitar tais condutas, a mãe se omitiu e passou a ser conivente com os crimes.

Conforme o delegado Daniel Marcelino, responsável pelas investigações, a referida mãe alegou à polícia que recebeu dinheiro das filhas e utilizou o valor recebido para efetuar pagamentos de contas da família. Por esse motivo, ela também deverá responder criminalmente pela conduta.

As próprias crianças e adolescentes, vítimas dos crimes, registraram outros deslocamentos do suspeito para motéis da região. A polícia informou que as investigações prosseguem, a fim de identificar outras vítimas.