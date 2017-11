Ibram apreende 131 aves de criadouros ilegais em São Sebastião

Tweet no Twitter

O Instituto Brasília Ambiental (Ibram) apreendeu, nessa quarta-feira (8), 131 aves de criadouros ilegais em São Sebastião. A operação contou com o apoio do Ibama, da Polícia Militar Ambiental do DF e da Delegacia de Meio Ambiente (Dema). Os órgãos aplicaram cerca de R$ 175 mil em multas aos infratores.

A gerente de fiscalização de Fauna do Ibram, Karina Torres, disse que ações como esta são muito importantes ao meio ambiente. “Vamos retornar esses animais ao seu habitat, lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Apreendemos alguns papagaios e é muito importante citar que estamos no período de reprodução deles, então nessa época aumenta muito a sua venda. Ter um papagaio em casa, além de fomentar o tráfico de animais é um crime ambiental”, pontuou Karina.

As aves resgatadas foram encaminhadas ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do IBAMA. Denúncias podem ser feitas, inclusive de forma anônima, por meio da Ouvidoria do Governo de Brasília pelo número 162 ou pelo site http://www.ouv.df.gov.br.