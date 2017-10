Homicídios e tráfico movimentam gangues em São Sebastião

Raphaella Sconetto

Tráfico de drogas e homicídios: esses são os principais envolvimentos das gangues que atuam em São Sebastião. Na semana passada, cinco pessoas de três grupos foram presas preventivamente pelos policiais da 30ª DP. De organizações diferentes, os integrantes têm entre 19 e 32 anos de idade e uma vasta lista de passagens policiais. Segundo a Polícia Civil, pelo menos oito grupos foram mapeados em São Sebastião.

Diferentemente de outras ações, a operação não teve início por conta da guerra entre as gangues, mas por fatos isolados que culminaram na identificação dos integrantes. O primeiro caso registrado pela 30ª DP foi o homicídio de um rapaz de 32 anos com 15 facadas, no dia 5 de junho do ano passado. “A motivação foi um acerto de drogas”, aponta o delegado-chefe, João Guilherme Medeiros. Na ocasião, Ozias Pereira Andrade Neto, de 19 anos, ordenou que Uilton de Sousa Pinheiro, 19, matasse a vítima. Os dois eram os líderes de uma gangue.

O segundo fato foi uma tentativa de homicídio por arma de fogo no dia 5 de março de 2016. Nessa situação, o autor Germano Soares Barbosa, 28 anos, havia discutido com um vizinho e acabou atirando contra uma outra pessoa. Só após o crime é que os policiais civis identificaram que Germano era integrante de uma gangue da região.

O último caso foi também uma tentativa de homicídio contra Marcelo Dias, 32 anos, apontado como traficante, no dia 6 de setembro deste ano. A motivação desse crime seria a tomada de ponto para tráfico de drogas. Antônio Francisco Nunes da Silva, 28 anos, e Lucas Araújo de Sousa, 22, foram os autores. “Eles eram de uma outra gangue de São Sebastião. Dispararam pelo menos cinco tiros e conseguiram acertar o alvo desejado, mas também um senhor que passava por perto”, detalha Medeiros.

Embora os cinco presos sejam integrantes de gangues rivais, eles têm semelhanças: o histórico violento. “A maioria tem passagens por homicídio qualificado, homicídio tentado, tráfico de drogas, associação ao tráfico, posse ilegal de arma de fogo, corrupção de menores, receptação e outros crimes”, alerta o delegado.

Medeiros alega ainda que a 30ª DP vem atuando intensivamente contra os grupos criminosos de São Sebastião. “Nos dois últimos anos a gente vem efetuando várias operações no sentido de minimizar essas gangues que atuam na região. Mapeamos pelo menos oito grupos, e eles vêm perdendo a força por conta da nossa atuação”, assegura.

Assaltos no comércio

A 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião) também prendeu três criminosos responsáveis por pelo menos dois roubos em comércios na região: um em loja de eletroeletrônicos e outro em um mercado. Estima-se que os assaltantes tenham levado R$ 12,6 mil nas duas ações.

Segundo a polícia, o mercado foi roubado no dia 12 de setembro por Layane Ferreira Araújo, de 21 anos, e Marcos Vinícius Teles (conhecido como Diamante), 20. O homem teria rendido os funcionários enquanto a mulher pegava o dinheiro. Já no dia seguinte, 13 de setembro, Marcos e outro rapaz, José Alfredo Guimarães Júnior, de 29 anos, assaltaram a loja de eletroeletrônicos.

A polícia identificou a mulher por conta da calça que ele usava no dia do crime. “Com as investigações ocorridas em torno da Layane chegamos ao Marcos e ao José. Ela confessou o crime, mas não falou nada a respeito dos outros comparsas. Mas comprovamos por meio de rede social que Layane era amiga dos dois”, aponta o delegado José Guilherme.

Após as investigações, agentes da 30ª DP cumpriram três mandados de prisão preventiva contra os autores dos crimes. Eles foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória.

