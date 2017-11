Homicídios e estupros estão em alta no DF, aponta balanço da criminalidade

Raphaella Sconetto

Casos de homicídios e estupros seguem em alta no Distrito Federal. É o que aponta os dados da Secretaria de Segurança Publica, divulgados nesta terça-feira (07).

Se comparar mês a mês, os casos de homicídios aumentaram em 4%: foram 50 crimes em 2016, enquanto nesse ano já foram 52 no mês de outubro. No entanto, de janeiro a outubro de 2017, se comparado ao mesmo período do ano passado, os registros do crime diminuíram em 18,4%.

Os casos de estupros também apresentam aumento, tanto no comparativo de mês a mês, como no comparativo do acumulado do ano. Em outubro de 2016, eram 43 estupros ocorridos, no mesmo mês de 2017, o número saltou para 53 – representando um aumento de 23,2%. Quando comparado os registros de outubro, o número era de 53 no mês de outubro do ano passado, contra 97 registros feitos no mês passado – aumento de 83%.

Outro crime que apresentou um acréscimo foram as tentativas de latrocínio (roubo seguido de morte). No mês de outubro de 2016, foram 20 tentativas, já em outubro deste ano são 25 tentativas – aumento de 25%.

Crimes contra patrimônio também apresentaram alta, no comparativo do período de janeiro a outubro de 2016 e 2027: roubo a pedestre aumento de 8%; roubo em comércio, 10,6%; roubo a residência acréscimo de 7,9%; e, furto em veículo teve alta de 20,5%.

